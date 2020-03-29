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Доллар решил побить новый рекорд: что будет с курсом валют после выходных, НБУ раскрыл цифры

Курс валют в Украине 29 марта удивит всех, доллар и евро буквально застынет на месте перед новым подорожанием

Согласно прогнозу Национального банка Украины, за сто долларов в воскресенье, 29 марта, запросят 2813,81 гривну, за сто евро - 3086,33 гривны.

Однако уже 30 марта, в понедельник, ситуация изменится: сто долларов будут торговаться по 2818,30 гривен (+4,49), а сто евро по 3090,27 грн (+3,94).

Это рекордный курс с начала 2020 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован 27 марта – 2813,81 грн за сто американских «вечнозеленых».

Запрет на детей, на улицу только по документам: карантин в Украине ужесточают до предела, полный список

В Сумах с 28 марта решили усилить ограничительные меры в связи с распространением коронавируса

Так, в Сумах и Сумской области запрещено покидать места проживания без необходимой на то причине. Среди последних: поход на работу и обратно, в магазин, к врачу, проведение ритуальных обрядов.

Более того, на улице нельзя ходить без маски или появляться группами более двух человек. Детям до 14 лет - обязательно в сопровождении взрослых, а молодым людям от 14 до 18 - запрещено выходить на улицу после 20 часов.

Зеленский допустил фатальную ошибку в борьбе с коронавирусом: Пальчевский выдал подробности

Действия украинской власти, направленные на борьбу с коронавирусом, являются далеко неудовлетворительными

Украинский журналист Андрей Пальчевский прокомментировал действия власти, связанные с карантином. Эксперт назвал основные ошибки, из-за которых была допущена эпидемия COVID-19, назвав оценку работы власти неудовлетворительной.

По словам Пальчевского, фатальной ошибкой стал хаотический ввоз людей из-за границы - из тех стран, где свирепствует коронавирус.

«Это роковая ошибка Владимира Зеленского... Понимаете, есть закон, который с 2002 года запрещает перевозить людей из зоны с карантином в зону с карантином. А у нас это произошло», - отметил он.

Хуже, чем в Китае: число жертв коронавируса бьет рекорды, Минздрав раскрыл реальные цифры

Всего за сутки количество жертв коронавируса Covid-19 в Италии резко выросло, установив новый страшный рекорд

По информации Министерства здравоохранения Италии, за сутки (28 марта) было зафиксировано 5974 новых случаев заражения коронавирусом. При этом смертность достигла отметки - 889 человек.

В целом, число зараженных в Италии достигло 92472 человек. Погибших - 10 023. Выздоровело 12 384 больных.

В то же время в Китае, за сутки не было зафиксировано ни одного нового заражения.

Напомним, чем закончится карантин для украинцев, астролог поразил прогнозом.

Также Politeka писала, что тарифы на коммуналку в Украине резко изменятся из-за коронавируса.