Российская актриса Лия Ахеджакова поддержала Украину



Ее слова передает "Главред".

Актриса отметила, что ее сложно обсуждать ситуацию в Украине с коллегами.

"Люди очень яростно воспринимают и ту, и другую сторону. Нас Севастополь расколол. Мы, актеры, – для нас это как бы одно пространство – Украина и Россия, Крым. И я там провела столько спектаклей, и во Львове была, и отдыхала в Трускавце, и в Севастополе была", - заявила актриса.

Она отметила, что хоть и проживала в Украине малое количество времени, все равно считает ее своей родиной.

"Я родилась в Украине, правда, до года, даже меньше, жила там. Но все равно Украина – это такая же моя Родина, как Россия! И для большинства актеров в той же степени и та дорога земля, и эта. Пусть оскорбляют, пусть кидают в меня камни, но я лично Украину не предам! Ни под каким видом, даже если меня будут так жестоко оскорблять и унижать", - заключила актриса.

Ранее актриса говорила, что жители Украины никогда не смогут простить власти России за аннексию Крымского полуострова и военный конфликт, который происходит на территории Донбасса.

Она начала сравнивать ситуацию в Украине с событиями, которые происходили в Польше в 1939 году. Тогда Иосиф Сталин оккупировал Польшу и советская власть массово убивала офицеров польской армии в Катынском лесу.

«Может, никогда украинцы не простят нам ни Крым, ни Донбасс, это неизвестно. Вот поляки за то, что Сталин с Гитлером когда-то делили Польшу, вон уже сколько лет прошло, а они никак не могут простить. И вряд ли простят нам Катынь, даже когда слово Катынь забудут», - заявила актриса.

Напомним, Ахеджакова неожиданно указала россиянам на роковую ошибку в Украине.

Как сообщала Politekа, Ахеджакова вывела на чистую воду пропагандистов Кремля.

Также Politeka писала, что Ахеджакова раскрыла успех путинской пропаганды



