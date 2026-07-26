Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області не призначають особам віком від 60 до 69 років.

Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області призначають українцям, які досягли визначеного віку та відповідають вимогам Пенсійного фонду, пише Politeka.net.

Виплата нараховується автоматично, однак її розмір залежить від вікової категорії одержувача.

Щомісячна надбавка для громадян віком від 70 до 74 років становить 300 гривень. Люди, яким виповнилося від 75 до 79 років, отримують 456 гривень, а після 80-річчя сума зростає до 570 гривень.

Інформацію про це надають у Пенсійному фонді.

Водночас доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області не призначають особам віком від 60 до 69 років. Крім того, право на таку підтримку мають лише ті, чий загальний розмір пенсійної виплати не перевищує 10 340,35 гривні.

Особливість нарахування полягає у тому, що кошти виплачують із дня досягнення відповідного віку, а не з початку календарного місяця. Через це перша сума може бути меншою, ніж встановлений розмір.

Наприклад, якщо день народження припадає на перше число, людина одразу отримує повну надбавку. Якщо ж відповідний вік настає пізніше, кошти розраховують лише за дні після цієї дати.

У Пенсійному фонді також пояснили механізм переходу між віковими категоріями. Після досягнення 75 або 80 років одержувачу не призначають нову виплату повністю, а донараховують різницю між попереднім і новим розміром.

Таким чином, після 70-річчя пенсіонер, який уже отримував 300 гривень, із досягненням 75 років матиме додаткові 156 гривень, щоб загальна сума становила 456 гривень. Аналогічний принцип застосовують і під час наступного перерахунку.

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