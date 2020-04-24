Транспорт запустят раньше, чем планировали, в Кабмине озвучили сроки: "Может заработать уже в..."

Украинцам рассказали, когда закончатся карантинные ограничения и в стране вновь заработает общественный транспорт.

Новую информацию озвучил министр инфраструктуры Владислав Криклий. По словам главы ведомства, транспорт может заработать уже со второй половины мая.

Работа транспорта напрямую связана с эпидемиологической ситуацией в стране. Если ситуация будет стабильной, ведомство сможет запустить внутреннее пассажирское сообщение. Отметим, что сначала начнет работать транспорт в городах, а также междугороднее сообщение. А вот внутреннее авиационное сообщение, по прогнозу, заработает в июне.

Девальвация неизбежна, в Минфине сделали заявление: что будет с гривной

Минфин призывает проводить постепенную девальвацию гривны для стабилизации ситуации в экономике.

Об этом рассказал глава финансового ведомства Сергей Марченко в ответ на вопрос о том, почему Кабмин заложил в бюджет курс доллара на уровне 29,5 гривны.

Министр напомнил, что политика курсообразования – компетенция исключительно НБУ. В свою очередь, Минфин может лишь рекомендовать избегать стремительной девальвации национальной валюты.

«Вспомните ситуацию в начале марта. Тогда был серьезный риск стремительной девальвации. Сейчас ситуация успокоилась, спекулятивный фактор убран, но торговое сальдо остается отрицательным. Это означает, что экономически нам было бы целесообразно позволять постепенную девальвацию гривны», - пояснил Марченко.

Еще одна категория пенсионеров получит прибавку: «Не меньше 2600 грн», кого коснется

Еще одной категории украинских пенсионеров повысят пенсии.

Пенсионеры, которым до 1 апреля исполнилось 80 лет, уже получили прибавку в размере 500 гривен. Однако, прибавка ждет не только их. В частности, прибавка также ждет пенсионеров, которые получают выплаты по Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и имеют не меньше 25 лет стажа (мужчины) и не меньше 20 лет (женщины).

Размер пенсии этих лиц в результате установления компенсационной выплаты не может быть меньше 2600 грн.

Эта категория пенсионеров получит доплату до указанной суммы. В то же время, после последующих перерасчетов пенсии доплата будет уменьшаться или вообще поглощаться.

Напомним, деньги закончились, принято жесткое решение: кого Кабмин Украины оставил без выплат.

Как сообщала Politeka, курс валют слетит с катушек, доллар резко пойдет на спад: к чему готовится украинцам.

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