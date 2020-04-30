Новости, которые вы могли пропустить

Украинцев предупредили о резком падении курса доллара: к чему готовиться

Курс валют в Украине 30 апреля неожиданно обвалится, а доллар пробьет психологическую отметку.

За сто долларов сегодня нужно будет отдать 2697,14 грн, хотя днем ранее они торговались по 2704,85 грн (-7,71).

Более того, в Национальном банке решили обвалить и курс евро: за сто купюр придется отдать 2924,24 грн. Днем ранее они продавались по 2942,74 (-18,5).

Работа в Польше: украинцев предупредили о новых правилах, что изменится

Польша решилась на отважный шаг из-за украинских заробитчан, нехватка которых чувствуется все сильнее.

Так, правительство Польши подготовило специальный законопроект «Антикризисный щит 3.0», который предполагает, что украинцам, которые не смогли приехать на сезонные работы, будут оказана помощь в консульствах. В частности, от МИД ожидают конкретных действий по упрощению процедуры выдачи трудовых виз.

Кроме того, работодателям Польши разрешили менять условия договоров, которые были подписаны с иностранцами, а последним предполагается автоматическое продление всех документов, которые были выданы им.

«Хуже, чем во времена Януковича»: новые подробности и кадры «антикарантинного Майдана» под Кабмином

Предприниматели, которые протестовали под Кабинетом министров остались на ночь. Люди заявили, что обустраиваются и не собираются расходиться.

Представители малого и среднего бизнеса 29 апреля организовали акцию протеста с требованием ослабить карантинные меры.

В ходе протестов между протестующими и правоохранителями произошел конфликт. Также сообщалось, что представители Нацполиции атаковали журналиста, который освещал протесты у Кабмина.

"Это хуже, чем во времена Януковича, или точно также", - коммунтируют участники акции происходящее.

Напомним, что Романенко предсказал Украине третий Майдан: «Уговаривать больше никто не будет».

Как сообщала Politeka, полицейские пошли в атаку под Кабмином, кадры происходящего на «антикарантинном Майдане».

Также Politeka писала, что столкновения начались под Кабмином, стягивают Нацгвардию, дороги заблокированы: "Нам надо кормить семьи!".