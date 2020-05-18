Среди миллиона одинаковых политиков, чьи идеи и проекты будто списаны под копирку, сложно определиться с лидером, взгляды которого будет разделять народ. Таким образом партии становится сложно идентифицировать по идеалистическим взглядам, а потому и возникает необходимость акцентировать внимание избирателей на другом. Например, на культурном, художественном, эстетическом плане, что вызывал бы эмоции и мотивировал граждан.

Обонятельный маркетинг - это относительно новый инструмент коммуникации, способный вывести европейскую политику на новый уровень новаторским путем. Он решает острые проблемы, связанные с потребностью в переменах, когда люди желают видеть свежий образ власти. Такой рекламный ход основан на последних открытиях в области физиологии и психологии. Дело в том, что существует некий "язык запахов", который говорит с нашим бессознательным гораздо убедительнее, чем самые красноречивые выступления. И для такого разговора понадобятся только духи.

Мы редко осознаем это, но наш нос - значимая часть нервной и лимбической системы, где вырабатываются первичные эмоции и находится память. Попросту говоря, путешествуя по Индии и вдыхая восточные ароматы с маленьких уличных рынков, вы получите обонятельные воспоминания, которые в дальнейшем непременно будут ассоциироваться с этой поездкой. Подобные ассоциации, полученные из личного опыта, программируют у людей поведенческую реакцию. Потому аромат может быть использован для передачи политических сообщений непосредственно в ЦНС человека. Один из основных принципов аромапсихологии гласит: «То, что приятно пахнет, наверняка и является хорошим». Будь это туалетная вода для женщин или парфюмированная вода для мужчин - не важно, лишь бы она вызывала позитивные чувства, а все остальное сделает ваше восприятие.

До сих пор не приняты законы, регулирующие использование ароматов в рекламных целях, что позволяет любому человеку применять методы обонятельного маркетинга, в том числе и те, что действуют подсознательно. Можно ароматизировать помещение для культурных мероприятий, концертов, спортивных соревнований. Так запах будет ассоциироваться с радостью, восторгом и духом соперничества. А самое интересное - рекламной площадкой сможет стать даже политический противник, который начнет пользоваться роскошным парфюмом и не сможет отказаться от него, даже после того, как узнает, что такой же использует партия конкурента. Тем самым он неосознанно прорекламирует и профинансирует своего оппонента.

Используемые для таких целей ароматы должны быть дорогими и качественными, чтобы соответствовать имиджу политика. Как, например, селективная парфюмерия, что производится из лучшего сырья и выпускается лимитированным тиражом. Выбор композиции основывается на предпочтениях аудитории, которую необходимо заинтересовать (как в случае с детским тальком - именно женщинам должен нравиться запах средства для малыша). Ноты сладкой ванили, пирожного и молочного крема символизируют нежные чувства матери к ребенку. По тому же принципу выбирают парфюм и для привлечения других представителей разных слоев населения.

Возможно, обонятельный маркетинг скоро станет мощным психологическим инструментом в предвыборной гонке. Но вот в чем вопрос: сколько же еще подобных уловок скрывается в рукавах маркетологов и политиков?