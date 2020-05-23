Разборки под Киевом между компанией взрослых и подростков обернулись трагедией, погиб ветеран войны на Донбассе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Так, инцидент произошел в ночь на 23 мая на центральной улице Вышгорода. Между компанией взрослых, где находился ветеран Игорь Корниенко и подростками вспыхнул словесный конфликт, который перерос в драку.

«Во время драки один из компании, где были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие. Выхватил его и совершил прицельный выстрел. В это время один из компании стрелка ударил другого мужчину, который потерял сознание. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Придя в себя, травмированный мужчина вызвал правоохранителей», - говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за полученного ранения ветеран АТО скончался на месте. Сотрудникам правоохранительных органов удалось изъять оружие преступления – карабин и патроны.

Правоохранителям удалось задержать банду виновников. Трое из них оказались несовершеннолетними: от 15 до 17 лет. Еще одному было 19 лет.

Самому погибшему было всего 45 лет.

Подозревают в убийстве 16-летний подросток, который временно проживает в Сумской области.

Как сообщил бывший парламентарий Игорь Мосийчук, погибший Игорь Корниенко работал охранником и в тот момент возвращался с работы.

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