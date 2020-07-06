Украина потеряла защитника на Донбассе
Об этом сообщает пресс-служба полка «Азов».
«С прискорбием сообщаем, что сегодня утром внезапно ушел из жизни боец полка «Азов», 52-летний подполковник Олег Крашаниця псевдо «Термит». Он был очень опытным специалистом по минно-подрывного дела, на счету которого - километры разминировано территорий и бесчисленное количество спасенных жизней наших бойцов и гражданских людей», - говорится в сообщении.
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Подполковник Олег Крашаниця в полку «Азов» занимал должность офицера по инженерному обеспечению. Также он занимался инструкторской деятельностью - учил личный состав, передавал свои знания и впечатляющий опыт другим, проводил различные занятия с инженерно-саперного дела.
Отмечается, что во время боевых выездов Термит проявлял высокий профессионализм и компетентность, неоднократно помогал жителям прифронтовых территорий, разминировал «серую зону».
Сам боец был родом из Павлограда Днепропетровской области, проживал в Белой Церкви. К рядам полка «Азов» Термит присоединился в начале 2015 года.
Собратья помнят его как очень вежливого, приветливого и искреннего человека, который всегда приходил на помощь.
Напомим, что за первый месяц лета на Донбассе погибли 4 украинских воина. Это Леонид Добрянский, Илья Струк, Богдан Коваленко, Иван Дедюх.
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