Ровно шесть лет назад, в августе 2014 года, украинские военные на Донбассе совершили впечатляющий рейд в тыл врага
 
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт "Миротворец".
 
Так, ровно шесть лет назад произошло первое столкновение элитных подразделений двух армий: украинские десантники сошлись с российскими ВДВшниками.
 
Сообщается, что в августе 2014 года украинские "еноты" совершили самый длинный в мировой военной истории рейд бронетехники в тыл врага. Это был рейд 95-й отдельной аэромобильной бригады или "Рейд Забродского". Рейд длился с 19 июля по 10 августа 2014 года. Вместе с подразделениями 95 бригады, на разных этапах рейда взаимодействовали также подразделения 25-й, 30-й и 51-й бригад.

Согласно официальной информации, в ходе рейда был пройден путь дистанцией около 470 км, из которых 170 км - по тылам врага. Во время рейда украинские десантники вступали в вооруженные столкновения с подразделениями ВС РФ.

Тогда украинские воины смогли под обстрелами организовать переправу через реку Миус для выхода из окружения других подразделений и оттянули на себя значительные силы боевиков.

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Следует отметить, что подразделения, которые считаются элитными как в украинской, так и в российской армиях, на момент рейда еще имели одинаковую символику: голубые береты и голубые тельняшки, которые пошли еще из советской традиции.

"Наверное, впервые в военной истории голубые береты воевали против голубых беретов. Но тогда никто не думал, какие это десантники: псковские, тульские или какие-то другие, это был противник. Поле боя осталось за нами", – вспоминает генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский.

Позже в Амвросиевском районе Донецкой области украинские военные взяли в плен десять бойцов 331-го полка 98-й “Свирской” дивизии воздушно-десантных войск РФ.

Напомним, ранее в ВСУ вспоминали, как взяли в плен российских десантников: видео допроса ВДВшников наделало шума в сети.

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