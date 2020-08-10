Согласно официальной информации, в ходе рейда был пройден путь дистанцией около 470 км, из которых 170 км - по тылам врага. Во время рейда украинские десантники вступали в вооруженные столкновения с подразделениями ВС РФ.
Тогда украинские воины смогли под обстрелами организовать переправу через реку Миус для выхода из окружения других подразделений и оттянули на себя значительные силы боевиков.
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Следует отметить, что подразделения, которые считаются элитными как в украинской, так и в российской армиях, на момент рейда еще имели одинаковую символику: голубые береты и голубые тельняшки, которые пошли еще из советской традиции.
"Наверное, впервые в военной истории голубые береты воевали против голубых беретов. Но тогда никто не думал, какие это десантники: псковские, тульские или какие-то другие, это был противник. Поле боя осталось за нами", – вспоминает генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский.
Позже в Амвросиевском районе Донецкой области украинские военные взяли в плен десять бойцов 331-го полка 98-й “Свирской” дивизии воздушно-десантных войск РФ.
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