Так, ровно шесть лет назад произошло первое столкновение элитных подразделений двух армий: украинские десантники сошлись с российскими ВДВшниками.

Сообщается, что в августе 2014 года украинские "еноты" совершили самый длинный в мировой военной истории рейд бронетехники в тыл врага. Это был рейд 95-й отдельной аэромобильной бригады или "Рейд Забродского". Рейд длился с 19 июля по 10 августа 2014 года. Вместе с подразделениями 95 бригады, на разных этапах рейда взаимодействовали также подразделения 25-й, 30-й и 51-й бригад.