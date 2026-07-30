Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області триває, адже наприкінці липня зафіксовано зростання середніх цін на низку популярних товарів, пише Politeka.net.

Найбільше за останній місяць подорожчала сметана, також збільшилася вартість огірків і курятини.

Згідно з актуальними даними моніторингу торговельних мереж, кілограм гладких огірків наразі коштує в середньому 69 гривень. Для порівняння, наприкінці червня середній показник становив 61,33 гривні. Таким чином, за місяць ціна зросла на 7,67 гривні. Водночас упродовж липня вартість овоча була нестабільною: після зниження до мінімальних значень у середині місяця вона почала поступово відновлюватися і досягла нинішнього рівня.

Не залишилася без змін і ситуація на ринку м'ясної продукції. Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області зачепило й курятину. Середня ціна тушки станом на 28 липня становить 114 гривень за кілограм, що на 3,5 гривні більше, ніж місяць тому. Хоча протягом липня вартість певний час залишалася стабільною, наприкінці місяця було зафіксовано чергове підвищення.

Найсуттєвіше зростання продемонструвала молочна продукція. Сметана «Простонаше» 20% жирності у фасуванні 340 грамів подорожчала до середніх 73,24 гривні. Наприкінці червня цей товар коштував 61,53 гривні, тому за місяць різниця склала 11,71 гривні. У різних торговельних мережах ціни дещо відрізняються, однак загальна тенденція до подорожчання залишається сталою.

Фахівці зазначають, що на формування роздрібної вартості впливають сезонні фактори, витрати на виробництво, транспортування та особливості постачання. Крім того, зміни пропозиції окремих категорій товарів і попит з боку споживачів також позначаються на ціновій динаміці.

Експерти радять покупцям порівнювати пропозиції різних торговельних мереж, адже різниця у вартості однакової продукції може бути відчутною. Моніторинг цін свідчить, що ситуація на продовольчому ринку залишається динамічною, тому найближчим часом окремі позиції можуть як дорожчати, так і коригуватися залежно від сезонних чинників та обсягів постачання.

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