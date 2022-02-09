8 февраля ушел из жизни известный украинский режиссер и сценарист Геннадий Тарасуль. Об этом сообщило Одесское отделение Национального союза кинематографистов Украины на своей странице в Facebook.
Геннадий Тарасуль скончался в возрасте 87 лет. Причина смерти не указывается. Режисер родился в 1935-ом году, в кино дебютировал уже в 1967-ом в фильме "Короткие встречи", снятый с Кирой Муратовой.
"Для кинематографистов он стал человеком-легендой", — пишут на аккаунте.
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Также, он проявил себя как режиссер в фильмах: "Случай из следственной практики", "Долгие проводы", "Тепло родного дома", "Была не была" и другие.
Пользователи сети оставили множество комментариев относительно печального известия: "Светлая память, Светлому Человеку!!! Геннадий Львович был ещё сценаристом фильма «Мгновения любви» который снимался совместно с киностудией - Грузия фильм 1989 году", "Светлая память Геннадию Львовичу...", "Светлая память! Действительно, человек-легенда", "Вечная память светлейшему и добрейшему Человеку".
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