Робота для пенсіонерів в Запоріжжі у цьому випадку може бути цікавою тим, хто шукає офіційне працевлаштування.

Робота для пенсіонерів в Запоріжжі є серед актуальних вакансій місцевих роботодавців, повідомляє видання Politeka.net.

Компанії готові розглядати кандидатів старшого віку на посади продавців, касирів та вантажників.

Одна з пропозицій — продавець-консультант у магазині «Ситий Тато». Заробітна плата становить 20–25 тисяч гривень. Працівнику потрібно консультувати покупців, працювати з касою та стежити за викладкою товарів.

Графік передбачає роботу з 8:00 до 20:00 протягом 15 днів на місяць. Від кандидата очікують охайності, чесності, відповідальності та вміння спілкуватися з людьми.

Ще одна вакансія — касир-продавець із оплатою 20–35 тисяч гривень. Роботодавець готовий прийняти людину без досвіду, якщо вона має бажання навчатися.

Серед обов'язків — проведення розрахунків, прийом замовлень, обслуговування гостей та підтримання порядку. Передбачений позмінний режим, навчання безпосередньо на робочому місці та можливість тривалої співпраці.

«Нова пошта» шукає вантажника в Запоріжжі та пропонує 22–26 тисяч гривень. Можна обрати денний або нічний графік.

До основних завдань належать завантаження й розвантаження відправлень, сортування посилок, сканування та контроль їхньої цілісності.

Досвід не обов'язковий. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, оплачувані лікарняні, щорічну відпустку, медичне страхування та навчання коштом роботодавця.

Також передбачене кар'єрне зростання. За умови відповідності вимогам працівник може перейти на керівні посади протягом кількох років.

Робота для пенсіонерів в Запоріжжі у цьому випадку може бути цікавою тим, хто шукає офіційне працевлаштування, стабільні виплати та можливість обрати зручний режим.

Водночас фізичне навантаження на посаді вантажника варто враховувати під час вибору вакансії. Для кандидатів, які хочуть менше навантаження, більш доречними можуть бути позиції у сфері торгівлі та обслуговування.

Джерело: work.ua

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