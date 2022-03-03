Российские оккупанты продолжают нести серьезные потери

О том, что за последние 24 часа, силами ВСУ были сбиты еще 3 самолета и 2 вертолета российских вооруженных сил, и не только это, в ночь на четверг, 3-е марта, на свой странице в соцсети Facebook, проинформировало Министерство обороны Украины .

В среду, 2-го марта, экипажами боевых самолетов Су-24М и Су-25, которые оказывали поддержку "с воздуха" подразделениям сухопутных войск ВСУ, были ликвидированы несколько колонн военной техники, и, естественно, живую силу российских оккупантов в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Также, в течение этих же суток, зенитные ракетные подразделения уничтожили 3 вражеских самолета и 2 вертолета оккупантов

Отметим, что по словам Владимира Зеленского, вражеские силы потеряли уже около 9 000 человек.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что оккупанты продолжают терпеть неудачи и фактически деморализованы.

Также ранее мы информировали о том, что пленный оккупант сдал планы Кремля по захвату Украины.

А до этого наш портал сообщали о том, сколько стран уже помогает Украине в противостоянии российским оккупантам.