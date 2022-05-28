Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на утро 28 мая.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил беларуси продолжают усиленно охранять белорусско-украинскую границу. Группировку усилили маневровыми группами радиоэлектронной борьбы.

В район населенного пункта Лунинец Брестской области перемещен дивизион ОТРК “Искандер-М”. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории республики беларусь.

На Северодонецком направлении, при поддержке артиллерии, враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Осколонівка, Тошкивка, успеха не имел, понес потери, отошел на ранее занятые позиции.

война, российская техника, техника рф

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Оккупанты продолжают наращивать систему противовоздушной обороны на Криворожском направлении. Для пополнения потерь враг обеспечивает группировку снятыми с хранения устаревшими танками Т-62.

На территории рф продолжаются мероприятия скрытой мобилизации, также продолжается подготовка резервистов. Противник продолжает снимать с хранения устаревшее вооружение и военную технику из центров обеспечения мобилизационного развертывания.

Всего за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито восемь атак врага, уничтожено пять танков, десять единиц боевой бронированной техники и четыре вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БпЛА типа "Орлан-10".

украинские военные, бойцы ВСУ

Авиация ВСУ уничтожила ротную тактическую группу противника с техникой и живой силой. На Харьковщине военнослужащие Десантно-штурмовых войск сбили боевой вертолет Ка-52.

Напомним, в Пентагоне назвали ближайшую цель оккупантов.

Politeka.net также писала, что в украинской разведке назвали новые сроки окончания войны.

Кроме того Politeka.net сообщала, что Зеленский поставил на место сторонников "уступок Путину".