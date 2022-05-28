Противник продолжает снимать с хранения устаревшее вооружение и военную технику.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на утро 28 мая.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил беларуси продолжают усиленно охранять белорусско-украинскую границу. Группировку усилили маневровыми группами радиоэлектронной борьбы.

В район населенного пункта Лунинец Брестской области перемещен дивизион ОТРК “Искандер-М”. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории республики беларусь.

На Северодонецком направлении, при поддержке артиллерии, враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Осколонівка, Тошкивка, успеха не имел, понес потери, отошел на ранее занятые позиции.

Оккупанты продолжают наращивать систему противовоздушной обороны на Криворожском направлении. Для пополнения потерь враг обеспечивает группировку снятыми с хранения устаревшими танками Т-62.

На территории рф продолжаются мероприятия скрытой мобилизации, также продолжается подготовка резервистов. Противник продолжает снимать с хранения устаревшее вооружение и военную технику из центров обеспечения мобилизационного развертывания.

Всего за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито восемь атак врага, уничтожено пять танков, десять единиц боевой бронированной техники и четыре вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БпЛА типа "Орлан-10".

Авиация ВСУ уничтожила ротную тактическую группу противника с техникой и живой силой. На Харьковщине военнослужащие Десантно-штурмовых войск сбили боевой вертолет Ка-52.

Напомним, в Пентагоне назвали ближайшую цель оккупантов.

Politeka.net также писала, что в украинской разведке назвали новые сроки окончания войны.

Кроме того Politeka.net сообщала, что Зеленский поставил на место сторонников "уступок Путину".