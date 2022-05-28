Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на утро 28 мая.
На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил беларуси продолжают усиленно охранять белорусско-украинскую границу. Группировку усилили маневровыми группами радиоэлектронной борьбы.
В район населенного пункта Лунинец Брестской области перемещен дивизион ОТРК “Искандер-М”. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории республики беларусь.
На Северодонецком направлении, при поддержке артиллерии, враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Осколонівка, Тошкивка, успеха не имел, понес потери, отошел на ранее занятые позиции.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
Армия рф укрепляется, в разведке назвали новые сроки завершения войны: не август, и не октябрь
Стало известно, где сейчас эвакуированные с "Азовстали" бойцы и что их ждет: "Применения пыток нет"
"Я дико соскучился": Дантес после развода с Дорофеевой признался в любви известной красотке
"Лучше бы ты не приезжал": заплаканная Матвиенко рассказала о первой встрече с Мирзояном за время войны
Оккупанты продолжают наращивать систему противовоздушной обороны на Криворожском направлении. Для пополнения потерь враг обеспечивает группировку снятыми с хранения устаревшими танками Т-62.
На территории рф продолжаются мероприятия скрытой мобилизации, также продолжается подготовка резервистов. Противник продолжает снимать с хранения устаревшее вооружение и военную технику из центров обеспечения мобилизационного развертывания.
Всего за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито восемь атак врага, уничтожено пять танков, десять единиц боевой бронированной техники и четыре вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БпЛА типа "Орлан-10".
Авиация ВСУ уничтожила ротную тактическую группу противника с техникой и живой силой. На Харьковщине военнослужащие Десантно-штурмовых войск сбили боевой вертолет Ка-52.
Напомним, в Пентагоне назвали ближайшую цель оккупантов.
Politeka.net также писала, что в украинской разведке назвали новые сроки окончания войны.
Кроме того Politeka.net сообщала, что Зеленский поставил на место сторонников "уступок Путину".