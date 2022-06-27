Украинцам не стоит рассчитывать на быструю победу, чтобы не разочароваться.

Об этом в интервью Янине Соколовой рассказал журналист и военный корреспондент Аркадий Бабченко. Он прокомментировал участившиеся в последнее время сообщения о том, что ВСУ якобы вот-вот зайдут в Херсон или другие города, захваченные россиянами.

По мнению Бабченко, пока о масштабных освобождениях территории речи не идет.

«Пока об освобождении городов говорить не приходится. Потому что защита города и штурм города – это совершенно разные вещи. А там к тому же еще степи», - подчеркнул журналист.

По мнению Бабченко, сейчас главная задача для Украины – достичь паритета по вооружениям с россией.

«Это самое главное. Вот когда будет достигнут паритет, тогда можно будет начинать разговор», - заявил Бабченко.

Он отметил, что пока у россии превосходство в количестве авиации и артиллерии, а также – в количестве живой силы, которую Кремль всегда готов использовать как «пушечное мясо». По словам Бабченко, Украина воюет качеством, а россия «всегда закидывает трупами».

«Стратегически Украина выигрывает – это однозначно. Россия проиграла – это однозначно. Но тактически пока у них еще получается. И вот эта вот фигня до зимы будет точно. Не надо рассчитывать на быструю победу, что в августе мы все вернемся в освобожденный Херсон. Происходит завышение ожиданий. Жить надо в реальности», - заявил Бабченко.

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