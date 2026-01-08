Графіки відключення світла в Одеській області на 9 січня буде діяти в частині регіону, його введено ДТЕК «Одеські електромережі», повідомляє Politeka.net.
Про тимчасові обмеження попередили фахівці ДТЕК «Одеські електромережі», передає Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада.
Графіки відключення світла в Одеській област на 9 січня вводяться через планові ремонтні роботи в регіоні. З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах проводитимуться профілактичні роботи в межах Куяльницької сільської об’єднаної територіальної громади. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 14:00 до 17:00 в такиї населених пунктах:
- Гонората (вул. Лісна, Північна),
- Глибочок (вул. Центральна),
- Любомирка (вул. Шкільна, Дачна),
- Малий Фонтан (вул. Центральна, Шкільна, Лісова),
- Гидерим (вул. Незалежна, Травнева, Виноградна),
- Великий Фонтан (вул. Перемоги),
- Миколаївка Перша (вул. Заводська),
- Дібрівка (Центральна).
У межах Окнянської селищної територіальної громади також вводяться вимкнення. Через це буде відключення електроенергії з 8 до 19 години (11 годин поспіль) у таких населених пунктах:
- с-ще Окни: вул. Європейська, вул. Миколи Антипова, вул. Набережна, вул. Одеська, вул. Ягорлицька, пров. Мельничний
- с. Одаї: вул. Одаї, вул. Широка
- с. Маяки: вул. Троїцька, вул. Івана Франка.
- с. Іванівка.
Знеструмлять також село Павлівка. Вимкнення триватиме з 8 до 17 години.
Жителів регіону закликають завчасно врахувати заплановані перерви в електропостачанні та підготуватися до можливих незручностей. Актуальну інформацію щодо графіків і адрес можна уточнювати в офіційних повідомленнях ДТЕК «Одеські електромережі».
