Графіки відключення світла в Одеській області на 9 січня варто врахувати під час планування свого дня.

Графіки відключення світла в Одеській області на 9 січня буде діяти в частині регіону, його введено ДТЕК «Одеські електромережі», повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили фахівці ДТЕК «Одеські електромережі», передає Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада.

Графіки відключення світла в Одеській област на 9 січня вводяться через планові ремонтні роботи в регіоні. З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах проводитимуться профілактичні роботи в межах Куяльницької сільської об’єднаної територіальної громади. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 14:00 до 17:00 в такиї населених пунктах:

Гонората (вул. Лісна, Північна),

Глибочок (вул. Центральна),

Любомирка (вул. Шкільна, Дачна),

Малий Фонтан (вул. Центральна, Шкільна, Лісова),

Гидерим (вул. Незалежна, Травнева, Виноградна),

Великий Фонтан (вул. Перемоги),

Миколаївка Перша (вул. Заводська),

Дібрівка (Центральна).

У межах Окнянської селищної територіальної громади також вводяться вимкнення. Через це буде відключення електроенергії з 8 до 19 години (11 годин поспіль) у таких населених пунктах:

с-ще Окни: вул. Європейська, вул. Миколи Антипова, вул. Набережна, вул. Одеська, вул. Ягорлицька, пров. Мельничний

с. Одаї: вул. Одаї, вул. Широка

с. Маяки: вул. Троїцька, вул. Івана Франка.

с. Іванівка.

Знеструмлять також село Павлівка. Вимкнення триватиме з 8 до 17 години.

Жителів регіону закликають завчасно врахувати заплановані перерви в електропостачанні та підготуватися до можливих незручностей. Актуальну інформацію щодо графіків і адрес можна уточнювати в офіційних повідомленнях ДТЕК «Одеські електромережі».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: де в січні будуть нові розцінки.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області: хто отримає зимову підтримку.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Одеській області: чого не вистачає на ринку.