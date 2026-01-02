Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області розглядають як елемент комплексної підтримки.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області надають переселенцям строком до одного року з можливістю продовження, якщо родина або людина не знаходить альтернативне помешкання, повідомляє Politeka.

Розміщення відбувається у приміщеннях, підготовлених місцевими радами чи уповноваженими структурами. Житло передають у користування за місцем фактичного перебування отримувачів допомоги.

Мінімальна норма площі становить не менше шести квадратних метрів на особу. Відбір заявників здійснюється на основі бальної системи, яка враховує рівень потреби та життєві обставини.

Перевага надається багатодітним родинам, сім’ям із дітьми, вагітним жінкам, громадянам з інвалідністю, а також пенсіонерам, чиї будинки були зруйновані або стали непридатними через бойові дії.

Програма має ширшу мету, ніж тимчасове розселення. Вона орієнтована на створення безпечних умов для адаптації та поступового повернення до самостійного життя. Саме тому безкоштовне житло для ВПО в Одеській області розглядають як елемент комплексної підтримки.

Для участі вам необхідно стати на облік осіб, які потребують тимчасового проживання. Звернення приймають центри надання адміністративних послуг, виконавчі органи громад або районні адміністрації.

Після подачі документів формується індивідуальна справа та присвоюється персональний номер для подальшого супроводу.

Умови проживання можуть змінюватися відповідно до рішень органів місцевого самоврядування.

Рішення щодо поселення ухвалюють після розгляду звернення та перевірки поданих даних.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Одеській області: магазини різко змінили розцінки.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів в Одесі: де платять понад 25 000 гривень щомісяця.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: які документи потрібно надати.