Доплати для пенсіонерів у Київській області у 2026 році зросли через підвищення прожиткового мінімуму для непрацюючих громадян.

Доплати для пенсіонерів у Київській області почали нараховуватися відповідно до нових показників закону "Про Держбюджет-2026", повідомляє Politeka.

Розмір надбавки для людей похилого віку, які потребують сторонньої допомоги, збільшився до 1038 грн. Таке підвищення стало можливим, оскільки прожитковий мінімум для непрацездатних громадян підняли до 2595 грн.

У порівнянні з минулим роком підтримка зросла на 93,6 грн, що дозволяє покрити частину витрат на повсякденне життя та догляд.

Право на отримання доплати у Київській області мають пенсіонери, яким за віком понад 80 років, які потребують регулярного догляду за медичними показаннями та не мають працездатних родичів, які могли б забезпечувати їхні потреби.

Також отримати надбавку можуть ті, хто не отримує пенсію за інвалідністю та не має інших виплат. Важливо, що доплати для пенсіонерів у Київській області надаються тільки після проходження лікарсько-консультативної комісії.

Для оформлення виплати громадянам потрібно звернутися до медичного закладу, отримати висновок ЛКК та подати заяву до органів Пенсійного фонду з пакетом документів.

Серед необхідних документів: паспорт громадянина, ідентифікаційний код, медичний висновок про необхідність догляду, а також підтвердження відсутності інших виплат з інвалідності. Після перевірки інформації Пенсійний фонд може призначити відповідну суму.

Фахівці радять українцям заздалегідь готувати документи та уточнювати графік роботи ЛКК, щоб прискорити процес отримання надбавки. Це особливо актуально для людей, які живуть на самоті та не мають можливості отримувати допомогу від родичів.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: як скориговано нові ціни.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: хто отримає додаткові виплати в лютому.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Києві: на яких маршрутах зросли ціни.