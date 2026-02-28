Подорожчання проїзду у Вінницькій області вже впроваджене, тож місцевим жителям радять враховувати нові розцінки під час планування поїздок.

З січня 2026 року набрало чинності подорожчання проїзду у Вінницькій області на маршруті «Вінниця–Козятин», повідомляє Politeka.

Вартість квитка зросла до 120 гривень через здорожчання пального, технічного обслуговування транспорту та інших складових тарифу.

Представник асоціації перевізників Вячеслав Дарморос підтвердив, що ціна на цьому напрямку давно не переглядалася. Середній тариф по регіону становить 2,40 гривні за кілометр, а відстань від Вінниці до Козятина — 85 кілометрів. До підвищення квиток залишався одним із найдоступніших у порівнянні з іншими маршрутами.

Для прикладу, поїздка з Вінниці до Хмільника, що складає 63 кілометри, наразі коштує 161 гривню. Перевізники підкреслюють, що тариф на «Вінниця–Козятин» підвищується поступово, щоб уникнути різкого навантаження на пасажирів.

Подорожчання проїзду у Вінницькій області вже впроваджене, тож місцевим жителям радять враховувати нові розцінки під час планування поїздок. Керівництво перевізників пояснює, що зміни не спрямовані на отримання додаткового прибутку, а на підтримку маршрутів у належному стані та забезпечення регулярних перевезень.

Експерти радять перевіряти актуальні ціни заздалегідь, особливо на популярних напрямках, щоб уникнути непорозумінь і затримок у дорозі. Мешканцям, які часто користуються маршрутом між Вінницею та Козятином, доведеться звикати до нових тарифів та планувати бюджет на поїздки з урахуванням збільшених витрат.

Порада: пасажирам слід завчасно купувати квитки і враховувати підвищення вартості при регулярних поїздках, щоб подорож залишалася комфортною і без стресу.

