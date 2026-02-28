Дефіцит продуктів в Львівській області змушує місцевих виробників шукати альтернативні рішення, повідомляє Politeka.

Олійнопресовий завод “Еллада” на Київщині тимчасово зупинив виробництво через нестачу електроенергії, повідомив власник Віталій Аверкін виданню Latifundist.com.

За словами Аверкіна, для нормальної роботи підприємству необхідно близько 800 кВт фактичного навантаження на годину. Генератор потужністю 1 МВт у таких умовах споживає 200–210 літрів дизпалива щогодини, а при морозі до −20°C — до 225 літрів.

«Літр зимового дизелю коштує 57–58 грн. Дешевший варіант — 54–55 грн — витримує лише до −10°C. Багато генераторів не мають підігріву палива, воно замерзає. В результаті вироблена електроенергія обходиться приблизно у 16 грн за кВт·год», — пояснив власник.

Завод виконує експортні контракти, але зараз змушений призупинити виробництво. Для офісних потреб підприємство використовує генератор на 40 кВт, який підтримує роботу адміністрації, проте не забезпечує промислове виробництво.

У пошуках альтернативи дизельним станціям керівництво розглядає газову когенерацію та використання лушпиння соняшнику як палива. Вартість котельні потужністю 1 МВт стартує від $2,5 млн, когенераційної установки — близько €1,2 млн. Проєкти потребують складного погодження, але собівартість електроенергії знижується до 6–8 грн за кВт·год.

Наразі “Еллада” проводить консультації з виробниками обладнання та підраховує необхідні інвестиції. Експерти зазначають, що без модернізації енергопостачання такі зупинки можуть стати регулярними, що негативно вплине на виробництво та стабільність постачань.

Дефіцит продуктів в Львівській області може загостритися, якщо підприємства не знайдуть ефективні альтернативи та інвестиційні рішення найближчим часом.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Львові: з популярними товарами виникли проблеми, що відбувається.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львові: що відбувається з популярними товарами.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Івано-Франківській області: частина експресів не курсуватиме, "Укрзалізниця" видала деталі.