Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що Україна самостійно домовиться з арабськими країнами про продаж перехоплювачів, але з Орбаном краще б, щоб Єврокомісія стала посередником, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Україна вже відправила до Йорданії експертів для захисту американських баз від дронів. Тобто ми захищаємо не Йорданію, а Америку. Знаєте, раніше казали: «Господи, бережи Америку». Тепер: «Україно, бережи Америку», – наголошує Михайло Шейтельман.

Як пише New York Times, розповідає він, зараз Україна вже направила дрони-перехоплювачі та експертів у Йорданію, а потім вирушить ще одна група експертів, щоб уже допомогти країнам регіону захиститися від іранських дронів не дорогими ракетами до Patriot, а за допомогою наших систем.

Тим часом Кая Каллас, зазначає експерт, заявила, що у відповідь на потребу у дронах-перехоплювачах Європейський Союз готує ініціативу, щоб стати посередником між ВПК України та військовими потребами Близького Сходу.

«Ну, шановна Кая Каллас, я, звичайно, кричав на вас, не на вас особисто, а на Європейський Союз та Європейську Комісію, зокрема, щоб вони терміново стали посередниками. Але я кричав: «Станьте посередниками між Україною та Угорщиною». Поверніть інкасаторів, дайте 90 млрд. (ред. – кредит). «Ось це все поверніть», – кричав я. А з арабськими країнами, ну… Повірте, Україна та арабські країни без посередників, без Європейської Комісії про продаж своїх власних безпілотників уже якось, як мені здається, домовляться», – коментує Михайло Шейтельман.

