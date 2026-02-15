Графіки відключення світла у Рівненській області на тиждень з 16 по 22 лютого пов’язані з проведенням запланованих ремонтних і технічних робіт на електромережах.

У Рівненській області оприлюднили додаткові графіки планових відключень електроенергії, які діятимуть з 16 по 22 лютого, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Рівнеобленерго». Енергетики опублікували детальний перелік адрес і годин, коли можливі перерви в електропостачанні.

Зазначається, що графіки відключення світла у Рівненській області на тиждень з 16 по 22 лютого пов’язані з проведенням запланованих ремонтних і технічних робіт на електромережах. Ці заходи спрямовані на підвищення надійності, стабільності та безпеки електропостачання в регіоні.

16.02.2026-18.02.2026 в селі Бронники діятимуть додаткові графіки відключення світла. Вони триватимуть за такими адресами:

Б.Хмельницького 11, 13, 15, 7, 9, 9А

Тиха 10, 12, 14, 15, 4, 6, 8, 9

Шевченка 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 39, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9

16.02.2026-17.02.2026 з 9 до 17 години будуть введені знеструмлення вулиць в населеному пункті Оржів. Обмеження стосуються наступних адрес:

Богдана Хмельницького 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26A, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9

Вишнева 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 28, 3, 32, 4, 8

Грушевського 1, 11, 13, 14, 15, 19, 2, 26, 27, 28, 29, 29А, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 6, 7, 8, 8А, 9

Джерельна 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 5, 7, 9

Жовтнева 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 8, 9

Заводська 10, 10а, 17, 19

Залізнична 13, 20, 6, 7

Зелена 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9

Ковпака 1, 11, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35

Коновальця Є. 1, 10, 11, 13, 14, 14 А, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 45А, 47, 47 б, 47а, 49, 5, 6, 7А, 8, 9

Л. Українки 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22А, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Лугова 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 7, 8, 9

Молодіжна 1, 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 2А, 3, 31, 33, 35, 35А, 37, 39, 3А, 4, 5, 6, 7, 9

Набережна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 38А, 4, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 6, 7, 8, 9

Нова 15

Паркова 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 5, 7, 9

Перемоги 4

Приходька 13, 14, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 34, 5, 7, 9

Підгірна 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 1А, 2, 22, 24, 24А, 2А, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Підлісна 2 Д, 2Є, 2А, 2Б, 2В

Східна 10

Тиха 37, 4, 7

Франка - 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 52А, 53, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82А, 9

Центральна - 1A, 1a, 1А, 1Б, 48

провулок Залізничний 2

19.02.2026 в селі Забороль будуть додатково вимикати будинки на вулицях:

Вишнева 14, 16, 18, 20, 24, 5, 6

Масив «Північний» 18

Центральна 34, 44, 52, 60, 61, 65, 71, 77, 77А, 79

Шевченка 1, 1 А, 10, 11

18.02.2026-19.02.2026 обмеження вводяться в селі Великі Цепцевичі з 9 до 17 години. Знеструмлять наступні вулиці:

Вишнева 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 28

Л. Українки пров. 70

Лесі Українки 46, 55, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 72А, 73, 75, 75А, 79, 80, 82, 85, 85А, 86, 89, 90, 92, 94, 98, 100, 102 а, 116А

Мешканців просять заздалегідь врахувати ці зміни та підготуватися до можливих перерв у електропостачанні.

«Рівнеобленерго» рекомендує мешканцям стежити за актуальними графіками відключень на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону закликають заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням та врахувати їх під час планування повсякденних справ.

