Правила призначення грошової допомоги для ВПО у Київській області зазнали змін у 2026 році.

Грошова допомога для ВПО у Київській області продовжують надаватись українцям, проте нарахування виплат зазнало змін у 2026 році, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

У 2026 році розмір виплат для ВПО у Київській області встановлено таким чином:

2 000 гривень на одного дорослого;

3 000 гривень на дитину або особу з інвалідністю.

Допомога надається на кожного члена сім’ї, який офіційно зареєстрований як ВПО та внесений до Єдиної інформаційної бази. Виплата продовжується одразу на шість місяців, проте за умови, що сім’я відповідає критеріям доходу. У 2026 році орієнтиром для таких перевірок є прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Правила призначення виплат зазнали змін. Граничний дохід на одного члена сім’ї було підвищено: якщо раніше він становив 9 444 гривні, то тепер допустимий показник зріс до 10 380 гривень.

Важливий нюанс полягає в тому, що під час розрахунків береться до уваги не нарахована заробітна плата, а фактичний дохід після сплати податків. На практиці це означає, що реальна сума, яка враховується при оцінці доходів, часто є значно нижчою, ніж офіційна зарплата «на папері».

Також під час визначення права на допомогу враховується сукупний дохід усієї родини, який розподіляють між усіма членами домогосподарства, що проживають разом, включно з дітьми. Відповідно, чим більше осіб зазначено в заяві, тим меншим є середній дохід у розрахунку на одну людину, а отже — зростає ймовірність призначення виплат.

Разом із тим варто пам’ятати: безробітні громадяни, які не перебувають на обліку в Центрі зайнятості, не враховуються під час визначення складу сім’ї та розрахунку доходів.

Джерело: Напенсії.

