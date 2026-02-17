Нова система оплати за проїзд в Запоріжжі отримає ще одне зручне оновлення, яке має зробити користування транспортом зручнішим.

Нова система оплати за проїзд в Запоріжжі передбачає використання електронного учнівського квитка для підтвердження пільги у транспорті, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті міської ради, нова система оплати за проїзд в Запоріжжі передбачає запровадження цифрового учнівського квитка у застосунку «Мрія».

Це дозволить школярам підтверджувати право на 50 відсотків знижки у муніципальному транспорті за допомогою смартфона.

У міській раді пояснили, що такий формат має зробити користування пільгою більш зручним для учнів та їхніх батьків. Йдеться про можливість використовувати електронний документ нарівні з паперовим учнівським квитком.

Координаторка державного освітнього проєкту «Мрія» у Запорізькій області Ірина Максимова зазначила, що цифровий варіант зменшує ризик втрати документа та дозволяє швидко підтвердити статус школяра під час поїздок.

Водночас, у місті наголошують, що паперові учнівські квитки залишаться чинними у випадках, коли відсутній доступ до інтернету або виникають інші технічні труднощі.

Представники міської влади повідомили, що наразі очікують офіційного звернення від координаторки проєкту, після чого планують підготувати відповідний проєкт рішення для розгляду.

Таким чином, нова система оплати за проїзд в Запоріжжі стане ще одним етапом цифровізації міських сервісів та розвитку безконтактних технологій у громадському транспорті.

Застосунок «Мрія» є державною цифровою освітньою екосистемою, яку координують Міністерство освіти і науки України та Міністерство цифрової трансформації України.

