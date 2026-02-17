Через виконання важливих робіт буде введено додаткові графіки відключень світла у Запоріжжі та області, які діятимуть протягом 18 лютого.

У Запоріжжі та області на 18 лютого запровадять графіки тимчасових відключень світла у зв’язку з проведенням планових робіт, повідомляє Politeka.net.

Інформацію надали в «Запоріжжяобленерго».

Через виконання цих робіт буде введено додаткові графіки відключень, які діятимуть протягом 18 лютого. Обмеження мають технічний характер і спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

З 10 до 16 години світло вимикатимуть в Запоріжжі в будинках, що розташовані на наступних вулицях:

Аеродромна: №21, 23, 25, 27, 24-28

Господарча: №40

Космічна: №56-74, 76

Літакова: №39а, 41-47, 52-58

Оранжерейна: №21, 22-34, 23, 23а

Промислова: №48-52, 52а, 51-55

Реконструктивна: №32, 34, 37, 39-49, 51, 53-59, 38, 40-44, 61

пров. Оранжерейний: №1-5, 9-15, 19-25, 2-14

В Запорізькій області також триватимуть знеструмлення з 00:00 до 24:00 години (тобто триватимуть добу). Вони стосуються наступних населених пунктів:

с. Василівське вулиці:

Зелена — №1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11

Лугова — №10, 11, 12, 15, 20

Молодіжна — №1, 2, 5, 6, 7

Центральна — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40

с. Вільнянка:

вул. Космічна — №1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103

с. Новорозівка вулиці:

Набережна — №1, 2, 3, 4, 5, 6

Перемоги — №1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27а, 27в, 27г, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Степна — №2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 54а, 56

с. Сонячне вулиці:

Верхня — №2, 4, 6, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35

Майська — №3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54б, 55, 55а, 56, 57, 58, 58а, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

Енергетики рекомендують заздалегідь перевіряти актуальні графіки відключення світла в Запоріжжі, планувати свій час з урахуванням можливих перерв в електропостачанні.

