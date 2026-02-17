Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі надають із фонду тимчасового розміщення, який формують органи місцевого самоврядування.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі залишається одним із ключових механізмів допомоги людям, які через бойові дії були змушені залишити власні оселі, повідомляє Politeka.

Актуальні дані щодо розміщення переселенців публікують на державній платформі «Дія». Там зібрані перевірені пропозиції тимчасового прихистку та контакти структур, що відповідають за координацію поселення.

Перед поданням звернення радять заздалегідь обрати район перебування. Під час ухвалення рішення рекомендують враховувати ситуацію з безпекою, наявність лікарень, роботу громадського транспорту та доступ до робочих місць.

Додаткову інформацію можна знайти на інтерактивній мапі проєкту «Там, де вас чекають». Сервіс дозволяє переглянути доступні локації, умови проживання й адреси пунктів прийому в громадах області.

Для швидкого підбору варіанту заявникам радять підготувати базові дані. Під час звернення зазвичай уточнюють кількість осіб, склад сім’ї, орієнтовний строк перебування, потребу в медичній чи психологічній підтримці, а також інформацію про домашніх тварин.

Окрему увагу приділяють питанням безпеки. Шукати прихисток рекомендують виключно через офіційні ресурси, уникаючи приватних оголошень із вимогами передоплати або сумнівними умовами.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі надають із фонду тимчасового розміщення, який формують органи місцевого самоврядування. Помешкання, як правило, виділяють на строк до одного року з можливістю продовження за відсутності альтернатив.

Першочергове право на розселення мають родини з дітьми, багатодітні сім’ї, вагітні жінки, люди з інвалідністю та громадяни похилого віку, чиє житло було зруйноване або стало непридатним для проживання.

