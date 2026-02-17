Подорожчання продуктів у Київській області зафіксовано на початку лютого 2026 року, повідомляє Politeka.

Зростання вартості спостерігається в основних категоріях товарів: молочні продукти, м’ясо та хлібо-булочні вироби.

За даними торговельних мереж, середня ціна на сметану «Простонаше» 20% (340 г) піднялася з 60,67 грн у січні до 67,70 грн на початку лютого, що становить збільшення на 4,92 грн. М’ясна продукція демонструє ще більш суттєві коливання: буженина «Ятрань» (1 кг) зросла в середньому на 28 грн, досягнувши 736,87 грн. Житній хліб «Столичний» (950 г) подорожчав на 2,10 грн — із 44,40 грн до 46,50 грн.

Фахівці пояснюють підвищення цін комплексом факторів: збільшення собівартості сировини, транспортні витрати, логістичні складнощі та сезонний попит. При цьому великі торговельні мережі прагнуть підтримувати стабільність поставок і уникати різких стрибків вартості для споживачів.

У Megamarket, Metro та Novus зафіксовано найбільше підвищення на молочну продукцію та м’ясо. Ціни на хліб показують помірний ріст, тоді як олія та інші базові товари залишаються відносно стабільними. Аналітики радять споживачам порівнювати ціни у різних точках продажу та планувати закупівлі, щоб оптимізувати сімейний бюджет.

За оцінками експертів, подорожчання продуктів у Київській області не створює ризику дефіциту. Продовольчий ринок залишається забезпеченим, а запаси товарів у магазинах достатні для задоволення потреб населення.

Жителям регіону радять відстежувати індекс споживчих цін, звертати увагу на промоакції та спеціальні пропозиції, а також розглядати локальні ринки та фермерські магазини для економії. Планування покупок допомагає уникнути непередбачених витрат і зберегти сімейний бюджет у балансі.

Економічні експерти підкреслюють, що тенденції в регіоні відображають загальнонаціональні зміни, а контроль за цінами та державні механізми стримування різкого подорожчання сприяють стабільності ринку.

