У 2026 році продовжать підтримувати пенсіонерів, які опалюють житло скрапленим газом або твердим паливом, призначаючи субсидії в Одеській області, пише Politeka.net.

Деталі розкрили в ПФУ.

Право на оформлення такої житлової субсидії мають громадяни України, а також іноземці й особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території держави.

Призначення субсидії для пенсіонерів в Одеській області здійснюється з урахуванням сукупного доходу родини за попередній календарний рік. Сума виплати визначається індивідуально для кожного домогосподарства, залежно від фінансового стану та витрат. При цьому встановлено мінімальну норму забезпечення твердим паливом — 2 тонни на рік.

За інформацією Пенсійного фонду України, подати заяву можна як особисто, так і дистанційно. Зокрема, звернутися дозволено:

до сервісного центру ПФУ;

до сільської, селищної або міської ради;

до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Також доступна онлайн-подача документів через:

вебпортал електронних послуг ПФУ;

офіційний сайт Міністерства соціальної політики;

портал «Дія».

Водночас домогосподарство може одночасно отримувати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема на електроенергію, газ для приготування їжі, водопостачання, водовідведення, вивезення побутових відходів та інші комунальні послуги.

Окрім того, варто підготувати пакет документів:

заяву та декларацію встановленого зразка;

договір наймання оренди житла (за наявності);

копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (за наявності);

довідку про доходи (якщо в декларації зазначені доходи, інформація про які відсутня у Державній податковій службі чи ПФУ).

