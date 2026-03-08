Втрата пенсії для мешканців Харківської області можлива, на щастя цього можна уникнути.

В ПФУ розповіли про можливу втрату пенсії для мешканців Харківської області через нову вимогу, яка стосується частини українців, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

Із 1 квітня 2026 року частина громадян ризикує втратити пенсійні виплати, якщо не підтвердить, що не отримує пенсію чи іншу фінансову допомогу від російської федерації.

Надати відповідну інформацію зобов’язані мешканці тимчасово окупованих територій Харківської області, а також громадяни, які виїхали звідти на підконтрольну Україні територію або перебувають за кордоном.

У Пенсійному фонді роз’яснюють: особи, які пройшли фізичну ідентифікацію в період з 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року, але станом на 1 лютого 2026-го не подали повідомлення про неотримання пенсій чи страхових виплат від російських органів, отримуватимуть кошти лише тимчасово. Виплати продовжуватимуться до моменту подання такого повідомлення, але не довше ніж до 1 квітня 2026 року.

Отже, своєчасне підтвердження відсутності виплат з рф є обов’язковою умовою для подальшого отримання української пенсії. У разі невиконання цієї вимоги нарахування можуть бути припинені.

Як надати інформацію про неотримання виплат від росії

Зробити це можна:

онлайн через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

під час відеоконференцзвʼязку з працівником Головного управління Пенсійного фонду України.

Також можна надіслати поштове відправлення на адресу територіального органу ПФУ, де людина перебуває на обліку як одержувач виплат. Повідомлення має бути у довільній формі, до нього треба додати посвідчення про перебування в живих.

Крім того, цю інформацію можна вказати у заяві про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії чи страхових виплат.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів в Харківській області: в ПФУ розкрили, кому передбачено надбавку.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що саме пропонують благодійники.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Харкові: чого варто чекати українцям.