Графіки відключення світла у Сумах на тиждень з 9 по 15 березня пов’язані з плановими роботами.

Графіки відключення світла у Сумах на тиждень з 9 по 15 березня вводяться обмеження, які охоплять десятки адрес, пише Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Сумиобленерго».

Графіки відключення світла у Сумах на тиждень з 9 по 15 березня пов’язані з технічним обслуговуванням електромереж та проведенням профілактичних заходів. Енергетики наголошують, що відключення здійснюватимуться у чітко визначені години, тож мешканцям враховувати тимчасові перебої у електропостачанні.

09.03.2026 року з 8 до 16 години вимикатимуть електрику в Сумах, пле цы обмеження будуть тривати за адресами:

Плодова — №44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55

1-ша Оболонська — №44, 44/2, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 71/2, 73, 75

Герасима Кондратьєва — №168

Вільного Козацтва — №20

Південна — №2, 3, 3/1, 4, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 26А, 28, 28А, 30, 30А, 32, 32А, 34

Леоніда Полтави — №1, 2, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 21А, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36

10.03.2026 року з 8 до 16 години графіки охоплять місто, проте обмеження будуть діяти в наступних будинках:

Дунайський 1, 2, 4–10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17А, 19, 19/1, 21

Польова 1–17, 3А, 6/1, 9А, 11А

1-ша Замостянська 5/1

Березова 1

Збройних Сил України 43А, 43Б, 51, 51А, 51Б, 51В, 55, 55А, 55Б, 57/1, 57А, 57Б, 59А, 59Б, 61А, 61Б, 63А, 63Б, 65Б

Сергія Табали (Сєвєра) 20, 45, 47, 49, 51, 53/1, 53А, 55, 57, 59/1, 61, 63, 65, 67, 70, 70/1, 72, 74, 76

Слюсарівський 1–6, 9, 9/1, 10, 11, 13

Степана Бандери 51–77, 79, 81

Тихоріченська 29–58, 40/1, 70, 70/1

Тихоріченський 1–18, 1А, 4А, 12А

Травнева 1–25, 17А, 19–21, 23

Василя Стуса 53, 53А, 55, 55А, 57, 59, 61, 63

Широка 2, 4, 6, 13, 15

11.03.2026 року з 8 до 16 години електрика пропаде в частині міста. Знеструмлення будуть в будинках за адресами:

Польова — №1–17, 3А, 6/1, 9А, 11А

Бетховена — №2–16, 20А, 21–23, 22А, 15/2

Дунайська — №4–25, 8/1, 12А, 17А, 19/1, 501Z

Генерала Чупринки — №2, 4, 8

Прорізний — №1–15, 3/1, 5А, 6А, 8/1, 15/2

Тихоріченська — №1–18, 29–40, 40/1, 41–58, 53А, 53/1, 54–57, 58

Травнева — №1–21, 17А, 18–21

Миколи Міхновського — №6–17, 17А, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Василя Стуса — №71, 73, 75, 77, 79

Сергія Табали — №47–67, 70, 70/1, 72–76, 59/1, 53А, 53/1

Свободи — №15, 16/2

2-га Харківська — №12

Слюсарівський — №1–6, 9, 9/1, 10, 11, 13

12.03.2026 року з 8 до 16 години електрики не буде в Сумах. Без світла не буде на наступних вулицях:

вул. Збройних Сил України — №15, 15А, 15Б, 17, 21, 21Б

вул. Михайла Лушпи — №24, 26, 28, 30, 32, 32/1, 34

