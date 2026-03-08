Про це він розповів у своєму блозі.

Принагідно експерт згадує, як колись за радянських часів багато хто брав горілку у таксистів, відкриваєш – одразу відчуваєш запах, але згодом ця горілка дедалі менше пахла горілкою, бо її розбавляли. Так і росіяни, констатує він, розбавили дух Анкориджу бомбардуваннями України, масовими вбивствами, військовими злочинами, підтримкою Ірану та інших ворогів США тощо.

«Переговори справді кудись дематеріалізувалися разом із духом Анкориджа. Мав розпочатися черговий раунд тристоронніх переговорів росія-США-Україна в Абу-Дабі. Ну, гаразд, в Абу-Дабі не вийшло. Самі розуміємо, чому. Там війна. Але мені здається, що, якщо люди всерйоз зустрічаються, якщо у них серйозні стосунки, то те, що згорів Абу-Дабі, не завадить їм зустрітися в Женеві, Стамбулі, у будь-якому іншому місці. Це якщо у вас серйозні стосунки», – коментує Михайло Шейтельман.

Адже, пояснює експерт, якщо у дівчини та хлопця серйозні стосунки, вони домовилися зустрітися у ресторані «Абу-Дабі», а той згорів, то нічого не завадить їм піти до ресторану «Женева» чи «Стамбул». А от якщо дівчина хоче кинути хлопця чи хлопець – дівчину, то, констатує він, прозвучить таке: «Ресторан «Абу-Дабі» згорів, тож зустріч скасовується».

«Ви знаєте, Віткоффу і Кушнеру все одно, куди летіти. Вони мають свій літак. Їм тільки сказати: «Правіше візьми в Абу-Дабі, трохи лівіше – до Стамбула». Але ж не прилетіли. Не прилетіли. Отже, все це, звичайно, не по-справжньому. Насправді, звичайно, всі ці розповіді про те, що переговори, так їх шкода, вони кудись рухалися… Нікуди вони не рухалися», – підсумовує Михайло Шейтельман.

