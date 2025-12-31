Зазначений графік відключення світла на січень 2026 в Житомирській області допоможе жителям спланувати свої справи.

Графік відключення світла на січень 2026 в Житомирській області оприлюднили енергетики, передає Politeka.

З'явився він на сайті Житомиробленерго.

Планові ремонтні роботи відбудуться 13–14 січня, початок о 09:00, завершення о 17:00.

У Новосілці знеструмлення торкнеться вулиць:

Вишнева 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18

Садова 1, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 25, 27, 30, 33/а, 37, 41

Невідомо 20, 37

КТП-028, КТП-4-028

У Лугинах роботи плануються на:

Зелена 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 21А, 23, 24, 25а, 26, 27, 28, 29а, 29б, 30, 31, 31а, 31б, 32, 33а, 34, 35, 37, 50, 60, 62а, 64, 66

Трипільська 1, 2, 3, 5, 7

пр. Зелений 2/2, 3а/1, 10/2, 12, 14, 4, 8/2, буд. 16

1 пров. Зелений 4а, 2 пров. Зелений 4

Червона Гірка 23, 8

Колгоспна 13, 16

Церковна

У Грабах відключення стосуватиметься:

Зарічанська 1, 2, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34

Космонавтів 4, 10, 12, 12А, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Лісова 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19

Сонячна 2, 3, 4, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Терехова 1, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41

Незалежності 12

У Грозине:

Володимира Шленчака 22, 26

Борова 1, 2, 10, 12, 12-А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41

Лісова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

Шатрищанська 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31

У Кремне:

Зарічна 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 36а, 37, 39, 40, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 70

Лісна 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14

Лесі Українки 1, 2, 4, 6, 7, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 20, 22

Грушевського 01, 02, 03, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

пр. Ветеринарний 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 12а

пр-к Луговий 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10

У Коростені:

Каштанова 15

Наровського 10А

Селезньова 72, 78, 79, 81, 91, 95, 97, 99

Усі відключення відбуваються через планові ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях і повітряних лініях. Під час відсутності електропостачання мешканці радять заздалегідь підготувати запасні джерела освітлення та прилади, що працюють від батарей.

Зазначений графік відключення світла на січень 2026 в Житомирській області допоможе жителям спланувати свої справи та уникнути незручностей під час ремонтних робіт.

