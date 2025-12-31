Указанный график отключения света на январь 2026 года в Житомирской области поможет жителям спланировать свои дела.

График отключения света на январь 2026 года в Житомирской области обнародовали энергетики, передает Politeka.

Появился он на сайте Житомироблэнерго .

Плановые ремонтные работы пройдут 13–14 января, начало в 09:00, завершение в 17:00.

В Новоселке обесточивание коснется улиц:

Вишневая 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18

Садовая 1, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 25, 27, 30, 33/а, 37, 41

Неизвестно 20, 37

KTP-028, KTP-4-028

В Лугинах работы планируются на:

Зеленый 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 19a, 20, 21, 21A, 23, 24, 25a, 26, 27, 28, 29a, 29b, 30, 31, 31a, 31b, 32, 33a, 34, 35, 37, 50, 60, 62a, 64, 66

Трипольская 1, 2, 3, 5, 7

пр. Зеленый 2/2, 3а/1, 10/2, 12, 14, 4, 8/2, дом. 16

1 пер. Зеленый 4а, 2 пер. Зеленый 4

Красная Горка 23, 8

Колгоспна 13, 16

Церковная

В Грабах отключение будет касаться:

Заричанская 1, 2, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34

Космонавтов 4, 10, 12, 12А, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Лесная 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19

Солнечная 2, 3, 4, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Терехова 1, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41

Независимости 12

В Грозном:

Владимира Шленчека 22, 26

Борова 1, 2, 10, 12, 12-А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41

Лесная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

Шатрищанская 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31

В Кремне:

Заречная 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 36а, 37, 39, 40, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 70

Лесная 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14

Леси Украинки 1, 2, 4, 6, 7, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 20, 22

Грушевского 01, 02, 03, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2

пр. Ветеринарный 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 12а

пр-к Луговой 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10

В Коростене:

Каштанова 15

Наровского 10А

Селезнева 72, 78, 79, 81, 91, 95, 97, 99

Все отключения происходят из-за плановых ремонтных работ на трансформаторных подстанциях и воздушных линиях. В отсутствие электроснабжения жители советуют заранее подготовить запасные источники освещения и приборы, работающие от батарей.

