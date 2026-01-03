Аналітики попереджають, що на тлі дефіциту продуктів на Полтавщині ціни можуть піднятися ще на 10–15 відсотків

Дефіцит продуктів у Полтавській області можливий через нестача сировини, ку використовують для приготування популярного товару, повідомляє Politeka.net.

Аналітики розкрили, з чим виникли проблеми.

Український ринок олійних культур завершив сезон збирання соняшнику зі значно нижчими показниками врожайності, ніж очікувалося. За підсумками кампанії аграрії зібрали близько 9 мільйонів тонн соняшнику замість прогнозованих 11 мільйонів тонн. Таке скорочення обсягів призвело до відчутного дефіциту сировини для підприємств переробної галузі, що вже створює додатковий тиск як на внутрішній ринок, так і на експортні поставки продуктів переробки соняшнику.

Аналітики попереджають, що на цьому тлі ціни на соняшникову олію можуть зрости ще на 10–15 відсотків. Серед ключових чинників подорожчання фахівці називають масові відключення електроенергії, а також загальне зростання собівартості виробництва. Ці процеси вже впливають на споживчу поведінку: частина українців почала купувати соняшникову олію про запас, побоюючись можливого дефіциту та подальшого цінового стрибка.

Проте фермери також бачать іншу проблему — менший врожай сонячнику в 2025 році, який в свою чергу може призвести до дефіциту цього продукту (соняшникової олії) у Полтавській області.

У той же час, з фермерами не згодні експерти олійної галузі. Вони заспокоюють: підстав для паніки щодо нестачі цього продукту немає. Україна виробляє приблизно 5,5 мільйонів тонн олії щорічно, тоді як внутрішнє споживання не перевищує 500 тисяч тонн.

Додатковим викликом для виробників залишаються блекаути: переробні підприємства потребують безперервного електропостачання, а зупинка виробництва є затратною та ризикованою.

Більшість заводів мають генератори для аварійних ситуацій, однак виробляти олію виключно на альтернативних джерелах енергії економічно невигідно. Попри це, основний тиск на ціну спричиняє саме вартість сировини, а не електроенергії.

