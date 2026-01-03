Аналитики предупреждают, что на фоне дефицита продуктов в Полтавской области цены могут подняться еще на 10–15 процентов

Дефицит продуктов в Полтавской области возможен из-за нехватки сырья, используемого для приготовления популярного товара, сообщает Politeka.net.

Аналитики раскрыли, с чем возникли проблемы.

Украинский рынок масличных культур завершил сезон уборки подсолнечника со значительно более низкими показателями урожайности, чем ожидалось. По итогам кампании аграрии собрали около 9 миллионов тонн подсолнечника вместо прогнозируемых 11 миллионов тонн. Такое сокращение объемов привело к ощутимому дефициту сырья для предприятий перерабатывающей отрасли, что создает дополнительное давление как на внутренний рынок, так и на экспортные поставки продуктов переработки подсолнечника.

Аналитики предупреждают, что на этом фоне цены на подсолнечное масло могут подняться еще на 10–15 процентов. Среди ключевых факторов удорожания специалисты называют массовые отключения электроэнергии, а также общий рост себестоимости производства. Эти процессы уже влияют на потребительское поведение: часть украинцев начала покупать подсолнечное масло впрок, опасаясь возможного дефицита и дальнейшего ценового скачка.

Однако фермеры также видят другую проблему — меньший урожай солнечника в 2025 году, который может привести к дефициту этого продукта (подсолнечного масла) в Полтавской области.

В то же время, с фермерами не согласны эксперты масличной отрасли. Они успокаивают: оснований для паники по недостатку этого продукта нет. Украина производит примерно 5,5 миллиона тонн масла ежегодно, тогда как внутреннее потребление не превышает 500 тысяч тонн.

Дополнительным вызовом для производителей остаются блекауты: перерабатывающие предприятия нуждаются в непрерывном электроснабжении, а остановка производства затратная и рискованная.

У большинства заводов есть генераторы для аварийных ситуаций, однако производить масло исключительно на альтернативных источниках энергии экономически невыгодно. Несмотря на это, основное давление на цену оказывает именно стоимость сырья, а не электроэнергии.

