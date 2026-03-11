Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, що українські фахівці вже прибули до Катару, ОАЕ і Саудівської Аравії допомагати боротись із дронами, і оцінив мінуси та плюси, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Україна дійсно заявляє про себе як про потужного глобального гравця, адже наші технології затребувані. Вже не тільки Європа, а й інші країни світу визнають, що Україна важлива з точки зору глобальної безпеки і з точки зору досвіду. Ми – єдина країна у світі, яка має досвід успішної протидії іранським дронам. Ми маємо досвід побудови складної системи ППО, насиченої різними системами, силами і засобами. Відтак, звичайно, країни Близького Сходу не можуть бути осторонь, наш досвід дійсно потрібен», – підкреслює Олександр Мусієнко.

До того ж, зауважує експерт, наші дрони-перехоплювачі допоможуть захистити нафтову інфраструктуру на Близькому Сході, а це може стабілізувати ціни, тож кремль може забути про скасування санкцій проти своєї нафти.

«Але Іран може сприйняти такі кроки як вступ у війну. Вони почнуть брязкати зброєю, буде риторика, що Україна нібито долучається до війни проти Ірану, хоча ми здійснюємо фактично пасивну оборону, не йдеться про те, що будемо атакувати іранську територію. Йдеться про те, що посилюється ППО. Крім того, нам теж потрібно накопичувати можливості, кожен фахівець на вагу золота, як і кожен дрон-перехоплювач, щоби посилювати захист від російських дронів», – попереджає Олександр Мусієнко.

Також він нагадує про повідомлення Axios, що минулого року США выдмовилися від пропозиції України передати їм технології проти дронів. Тобто, пояснює експерт, Трамп і зараз може не оцінити наш внесок у безпеку на Близькому Сході, він ж нещодавно сказав, що США мають дрони-перехоплювачі, не згадавши Україну.

