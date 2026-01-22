Попри розрахунковий дефіцит продуктів у Харкові на рівні 1 млн центнерів, валовий збір зріс на 12,8% і досяг 844 тисяч тонн.

Дефіцит продуктів у Харкові залишався помітним протягом 2025 року і може зберегтися у 2026-му, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у дослідженні старшої наукової співробітниці Інституту овочівництва і баштанництва НААН Вікторії Рудь.

Попри воєнний стан, український овочевий сектор продемонстрував здатність швидко адаптуватися. Через втрату частини виробничих потужностей на півдні аграрії західних та центральних регіонів розширили посіви й підвищили врожайність, що допомогло частково стабілізувати внутрішній ринок.

Найскладнішою залишається ситуація з білоголовою капустою. Загальний обсяг виробництва зріс до 1,58 млн тонн завдяки господарствам Волині, Рівненщини та Закарпаття, однак реальна нестача оцінюється у 1,7 млн центнерів.

Подібний дисбаланс зафіксували й щодо інших культур. Недобір столового буряка становив 865 тисяч центнерів, а нестача цибулі наблизилася до 2 млн. Водночас активізація виробництва на Полтавщині, Вінниччині та Чернігівщині дозволила збір цибулі збільшити до 738 тисяч тонн.

Кращу динаміку показала морква. Попри розрахунковий дефіцит продуктів у Харкові на рівні 1 млн центнерів, валовий збір зріс на 12,8% і досяг 844 тисяч тонн. Такий результат забезпечили фермери Хмельниччини й Тернопільщини.

Фахівці зазначають, що зміна географії вирощування овочів свідчить про глибоку трансформацію галузі. Виробництво поступово переміщується у регіони з природним зволоженням, зменшуючи залежність від південних зрошуваних земель.

Джерело: Аgrotimes.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: де можна оформити.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Харківській області: з популярними товарами виникли проблеми, які труднощі спостерігаються на ринку.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області: які розцінки будуть тепер.