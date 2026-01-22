Несмотря на расчетный дефицит продуктов в Харькове на уровне 1 млн. центнеров, валовой сбор вырос на 12,8% и достиг 844 тысячи тонн.

Дефицит продуктов в Харькове оставался заметным в течение 2025 года и может сохраниться в 2026 году, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в исследовании старшей научной сотрудницы Института овощеводства и бахчеводства НААН Виктории Рудь.

Несмотря на военное положение, украинский овощной сектор показал способность быстро адаптироваться. Из-за потери части производственных мощностей на юге аграрии западных и центральных регионов расширили посевы и повысили урожайность, что частично помогло стабилизировать внутренний рынок.

Самой сложной остается ситуация с белокочанной капустой. Общий объем производства вырос до 1,58 млн. тонн благодаря хозяйствам Волыни, Ровенщины и Закарпатья, однако реальная нехватка оценивается в 1,7 млн. центнеров.

Подобный дисбаланс зафиксирован и в отношении других культур. Недобор столовой свеклы составил 865 тысяч центнеров, а недостаток лука приблизился к 2 млн. В то же время активизация производства в Полтавской, Винницкой и Черниговской областях позволила сбор лука увеличить до 738 тысяч тонн.

Лучшую динамику показала морковь. Несмотря на расчетный дефицит продуктов в Харькове на уровне 1 млн. центнеров, валовой сбор вырос на 12,8% и достиг 844 тысячи тонн. Такой результат обеспечили фермеры Хмельнитчины и Тернопольщины.

Специалисты отмечают, что изменение географии выращивания овощей свидетельствует о глубокой трансформации отрасли. Производство постепенно перемещается в регионы с естественным увлажнением, уменьшая зависимость от южных орошаемых земель.

Источник: Аgrotimes.

