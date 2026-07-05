Рішення про надання безкоштовного житла для ВПО в Одеській області ухвалюють за бальною системою.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області надається державою через спеціальні фонди, створені місцевими радами або уповноваженими органами, повідомляє Politeka.

Програма розрахована на переселенців, які потребують тимчасового проживання, та передбачає строк до одного року.

Якщо протягом цього періоду сім’я не зможе знайти постійне житло, перебування може бути продовжене. Мінімальна норма площі визначена на рівні шести квадратних метрів на одну особу.

Рішення про надання безкоштовного житла для ВПО в Одеській області ухвалюють за бальною системою, що враховує стан житлових умов, чисельність сім’ї та рівень вразливості.

Пріоритет отримують багатодітні родини, сім’ї з дітьми, вагітні, люди з втратою працездатності та пенсіонери, чиї оселі були зруйновані або стали непридатними через бойові дії. Такий підхід дозволяє ефективно розподіляти наявні ресурси та забезпечувати безпечні умови тим, хто найбільше потребує підтримки.

Для отримання своєї домівки переселенці повинні стати на облік у спеціальних установах. Це можна зробити через центр надання адміністративних послуг, виконавчий орган сільської або міської ради чи районну державну адміністрацію.

Після подачі документів на кожного члена домогосподарства заводиться облікова справа та присвоюється індивідуальний номер, за яким здійснюється подальша ідентифікація та контроль.

Програма гарантує доступ до житла та соціальної підтримки для найуразливіших груп населення, надаючи можливість переселенцям відчути стабільність у складний період.

Джерело

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області: де є можливість їх отримати.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит молочних продуктів в Одеській області: як він проявляється.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: де саме було оновлено ціни.