Прогноз погоди в Полтаві на березень обіцяє мешканцям міста динамічну зміну атмосферних фронтів та поступовий відступ нічних морозів, передає Politeka.

Перша половина місяця пройде під знаком вологості, а ближче до середини весни очікується стабілізація денних показників.

Декада опадів: сніг та дощ

Початок весняного сезону буде досить прохолодним. Найбільш інтенсивні опади прогнозують на період з 3 по 7 число. У ці дні повітря прогріється лише до +1, +2 градусів, що на тлі нічних "мінусів" спричинить мокрий сніг.

Особливу увагу варто звернути на п'ятницю, 6 березня, коли очікується значна вологість при нульовій температурі. Вихідні також залишаться хмарними, проте з неділі опади припиняться.

Поступове потепління та сонячні дні

Друга частина місяця принесе більше світла. Аналізуючи прогноз погоди в Полтаві на березень, можна виділити кілька ключових етапів:

Стабілізація: З 10 по 15 березня стовпчики термометрів закріпляться на позначках +2, +4 °C.

Сонячна активність: Понеділок (16.03) та вівторок стануть найтеплішими днями другої декади, даруючи ясне небо.

Нічний режим: Попри денний плюс, ночі лишатимуться холодними (-3...-4 градуси) до середини третього тижня.

Фінал місяця: впевнений "плюс"

Завершальна частина березневого періоду продемонструє впевнений рух до потепління. Вдень температура підніметься до +6 градусів. Хоча 20-22 березня знову пройдуть невеликі дощі, нічні показники нарешті перетнуть нульову позначку, зупинившись на +1. Це свідчить про остаточне завершення метеорологічної зими в обласному центрі.

