Безкоштовне житло для ВПО у Львіській області дозволяє переселенцям проживати до 12 місяців у спеціально обладнаних приміщеннях, повідомляє Politeka.

Програма реалізується за підтримки Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України і розрахована на осіб, які після медичного або доглядового супроводу потребують додаткової підтримки в побуті.

Проживання надається безкоштовно за державний рахунок. Квартири та кімнати обладнані усім необхідним для самостійного приготування їжі, ведення домашнього господарства та підтримки порядку.

Варто зауважити, що учасникам також пропонують допомогу у розвитку соціальних навичок і супровід у вирішенні складних життєвих ситуацій. За потреби до роботи залучають фахівців незалежно від форми власності приміщень.

Фізичні та юридичні особи, що надають житло, повинні бути внесені до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, відповідати критеріям Кабміну і мати придатні для проживання квартири або будинки.

Безкоштовне житло для ВПО у Львіській області спрямоване не лише на тимчасове розміщення переселенців. Головна мета проєкту — відновлення безпеки та самостійності людей, які залишили власний дім через війну.

Для оформлення послуги необхідно подати паспорт, ідентифікаційний код та довідку ВПО. Консультації та допомога у заповненні документів доступні в органах соціального захисту.

Відповідний проєкт забезпечує переселенцям комфорт, соціальну підтримку та стабільність, допомагаючи адаптуватися у новому регіоні.

Ініціатива допомагає переселенцям почуватися впевнено та будувати нове життя навіть у складних обставинах.

