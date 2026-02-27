Політолог Руслан Бортник пояснив, чому росія знову дістала ядерну карту, розповідаючи про те, що Україні можуть передати ядерну бомбу, і попередив про можливі наслідки, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Ці заяви звучать як новий елемент посилення тиску на Україну та Європу, щоб вони погодилися на російські пропозиції щодо врегулювання. І це спроба росії вирватися з обіймів Трампа. Пам'ятаєте, була попередня спроба? Вона полягала в тому, що росія поширювала інформацію про завдання удару українськими безпілотниками і ракетами по резиденції путіна. США тоді не повірили. І зараз, коли росія знову піднімає градус напруги, хто в ролі арбітра? Знову США. Якщо США скажуть, що треба розслідувати, тобто такий середній варіант, тиск посилиться. І ми поступово наближаємося до нової Карибської, тобто Української ядерної кризи», – пояснює Руслан Бортник.

На його думку, передача ядерної зброї Україні нереальна, але є світовий досвід, коли ядерними державами стали Ізраїль і Пакистан. Крім того, додає експерт, про ядерну зброю говорять Туреччина та Польща, це теж погані знаки.

Але загалом, констатує він, заява про передачу Україні ядерної зброї – це тиск на Україну з метою відмови росії від обмежень і поступок, які вже були затверджені, мовляв, це більше не актуально. Тим паче, зазначає експерт, що фронт стабілізувався, раніше росія кожен свій тактичний успіх використовувала на переговорах, а зараз ми бачимо тактичні контратаки ЗСУ.

«Ще одна небезпечна річ. Створюються умови для можливого застосування проти України ядерної зброї. Імовірність залишається низькою, але вже не дуже низькою, бо таким чином росія створює собі виправдання для можливого застосування ядерної зброї проти України», – застерігає Руслан Бортник.

