У Запоріжжі переселенцям пропонують безкоштовне житло для ВПО, повідомляє Politeka.

У Запоріжжі на початок 2026 року налічується понад тисячу вільних ліжко-місць для внутрішньо переміщених осіб. Безкоштовне житло для ВПО у місті доступне у модульних містечках, гуртожитках, шелтерах «Запоріжремсервісу» та благодійних центрах, що забезпечують тимчасовий прихисток.

Переселенці можуть обрати найзручніший варіант розміщення залежно від складу сім’ї та власних потреб. Кожен об’єкт обладнаний необхідними меблями та технікою для комфортного проживання.

Щоб отримати точну інформацію про наявність місць, потрібно звертатися до департаменту соціального захисту Запорізької обласної державної адміністрації. Контактні телефони: 0617644265, гаряча лінія транзитного центру — 0800331630. Також доступна консультація у координатора Асоціації шелтерів Миколи Городенського за номером 0953372260.

Для оформлення тимчасового проживання переселенцям необхідно мати документи: паспорт, ІПН, довідку переселенця, документи про пільги (за наявності) та документи всіх членів родини. Після прибуття до обраного місця укладається договір на шість місяців із можливістю продовження. Документи можна надати протягом 30 днів після заселення.

Процес оформлення можна значно спростити через сервіс «Дія». Це дозволяє подати необхідні документи онлайн та зменшити час на оформлення.

Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі готове приймати мешканців негайно, забезпечуючи всім необхідним для безпечного та зручного перебування.

