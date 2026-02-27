Індексація пенсій з 1 березня у Кіровоградській області передбачає підвищення на 12,1% і стартує у 2026 році, повідомляє Politeka.

Про це під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін. За його словами, перерахунок охопить усіх громадян, які отримують кошти через Пенсійний фонд.

Посадовець наголосив, що показник на 4% перевищує торішню інфляцію та поширюється на кожного одержувача. Додаткових звернень не потрібно — нарахування відбудеться автоматично.

Причиною рішення стала фінансова стабільність установи. Уперше за тривалий період бюджет на рік затверджено без дефіциту. Його обсяг перевищує 1,2 трильйона гривень, що гарантує прогнозованість виплат для понад 10 мільйонів українців.

Середній розмір забезпечення у 2026-му становить близько 6 500 гривень. Водночас більш як 4,3 мільйона людей отримують менші суми. Саме тому перегляд став частиною комплексної реформи системи соціального захисту.

Міністерство вже підготувало оновлену модель та завершує роботу над законопроєктом, який має забезпечити довгострокову стабільність і справедливий підхід до розрахунків.

Експерти вважають, що індексація пенсій з 1 березня у Кіровоградській області підтримає купівельну спроможність літніх мешканців та сприятиме зменшенню соціальної різниці в регіоні.

Детальні роз’яснення щодо сум і строків можна отримати у територіальних підрозділах фонду або через офіційні онлайн-сервіси.

Оновлені суми почнуть надходити отримувачам уже в березні відповідно до встановленого графіка.

