Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з графіками відключення світла в Івано-Франківській області на 12 березня.

У Івано-Франківській області на 12 березня запроваджуються планові графіки відключення світла у зв’язку з проведенням профілактичних робіт на електромережах, пише Politeka.net.

Інформацію підтвердили кілька місцевих громад на офіційних сторінках у Facebook.

За даними енергетиків, роботи передбачають обслуговування та модернізацію мереж, що дозволяє підвищити надійність інфраструктури та знизити ризик аварій у майбутньому. Через це у різних населених пунктах області запроваджуються тимчасові відключення світла. Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з графіками відключення світла в Івано-Франківській області на 12 березня.

У зв’язку з плановими роботами 12.03.2026 року з 09:00 по 17:00 годину буде відсутнє електропостачання в селі Залуква на вулицях Верхня та Галицька.

З 10:00 до 19:00 світло не подаватиметься у селищі Богородчани на вулицях Біля чеської бази, Василя Стефаника, Василя Стуса, І.Петраша, Молодіжна, Ясна.

Крім того, 12 березня з 09:00 до 17:00 електропостачання тимчасово припинять у селі Глибоке. Обмеження діятимуть на вулицях Будівельна, Івана Франка, Молодіжна, Січових Стрільців, Тараса Шевченка.

Також з 09:00 до 17:00 години вимикатимуть електрику в селі Хмелівка за такими адресами Довбуша, Євгена Коновальця, Лесі Українки, Михайла Грушевського, Незалежності, Січових Стрільців, Тараса Шевченка.

Крім того, у селищі Підгір’я графіки відключень діятимуть протягом 12 березня 2026 року – з 10:00 до 19:00. Під обмеження потрапляють кілька вулиць: Лесі Українки, Мартовича, Петра Сагайдачного, Тараса Шевченка, Фермерська.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області: що треба зробити для отримання.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Львівській області: де можна отримувати 38 тисяч гривень зарплатні.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати за проїзд у Львівській області: які зміни впроваджуються.