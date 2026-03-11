Навесні 2023-го держава гучно “відправила у нокаут” гральну компанію PariMatch, чиї засновники були пов’язані з російським капіталом і яка приховала від держави десятки мільярдів податків

Однак минуло три роки, і резонансна справа, схоже, луснула як мильна бульбашка. Підсанкційний букмекер відшкодував 4% податкового боргу — і, схоже, цього йому виявилося достатньо.



Про це пише видання СтопКор.





У березні 2023 року Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти понад 120 фізичних і 287 юридичних осіб. До переліку потрапив найбільший тогочасний букмекер країни — PariMatch. На рахунках компанії заблокували 250 млн грн клієнтських коштів, сайт став недоступним. Офіційне обґрунтування — підозри у зв'язках із рф та схемах виведення коштів на користь держави-агресора.

Санкції запроваджувалися на 50 років. Та вже у серпні 2024 року Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомило: підсанкційний букмекер — за даними медіа, йшлося саме про PariMatch — добровільно відшкодував до бюджету 1,07 млрд грн несплачених податків. Відомство подало це як успіх.

Проте, за даними розслідувачів СтопКору, Державна податкова служба ще у червні 2024 року виставила ТОВ «Паріматч» штрафні санкції на суму 23 287 650 275,41 грн — відповідне податкове повідомлення-рішення №0539440707 від 13.06.2024 є у розпорядженні редакції. Різниця між нарахованим і сплаченим — понад 22 млрд грн, тобто фактично сплачено лише 4,3% боргу.





Для порівняння: 22 млрд грн — це приблизно річний бюджет великого обласного центру України.

Ще у серпні 2023 року — вже після введення санкцій — директором ТОВ «Паріматч» став Сергій Гуменюк. За даними журналістів, він є давнім знайомим фактичного власника холдингу Едуарда Швіндлермана і зайняв посаду на прохання останнього. Роль — так званого «контрольованого директора».

Восени 2024 року Катерина Білоруська — донька Швіндлермана і тривалий час формальне обличчя Parimatch — оголосила через LinkedIn про продаж своєї частки та вихід із наглядової ради. Новим власником і головою наглядової ради став Сергій Портнов, колишній директор з маркетингу компанії. Галузеве видання SBC News назвало цей крок несподіваним.





За даними журналістів, Швіндлерман фінансував навчання Портнова у сфері грального бізнесу в Університеті Солфорда ще у 2005 році. А у березні 2025 року партнер Портнова Костянтин Коломієць відзначав день народження у компанії, де, за даними розслідування «Української правди», були присутні високопоставлені правоохоронці, бізнесмени та особи з кримінального середовища.

Схема зі зміною перших осіб компанії має певну юридичну логіку: частина четверта статті 212 Кримінального кодексу України дозволяє закрити провадження про ухилення від сплати податків у разі відшкодування збитків. Якщо сума відшкодування визнається достатньою — кримінальна відповідальність знімається. Питання в тому, чи може 1 млрд вважатися відшкодуванням за боргом у 23 млрд.

І це ще не все. Аналітики СтопКору встановили: Parimatch, попри санкції, ймовірно зберіг присутність на українському ринку через пов'язані офшорні структури. Паралельно почали активно працювати два онлайн-казино — BuddyBet та PariWin. Технічний аналіз вказує на використання тієї самої платформи Parimatch, хоча юридично власники з компанією не перетинаються.

Ситуація з PariMatch наразі лишається відкритою. Питання про те, чи отримає держава решту 22 млрд грн боргу і чому токсичні букмекери продовжують «пилососити» український ринок під час війни — поки виглядають як риторичні.