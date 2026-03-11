Восени минулого року КУ "Закарпатський обласний центр цивільного захисту, матеріальних резервів та централізованого оповіщення" Закарпатської обласної ради, провів тендери №UA-2025-11-24-015804-a та №UA-2025-11-21-012101-a на закупівлю запасних частин та обслуговування систем оповіщення виробництва «Telegrafia» (м. Кошице, Словаччина).

На перший погляд і кошти начебто невеликі, разом в сумі близько 830 000 грн, але якщо вникнути в деталі, стає очевидним, що бюджетні кошти осіли в кишенях посадових осіб Центру цивільного захисту.

Компанія-переможець, ТОВ «Континент Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40894062), підписала договори, не маючи жодного досвіду в питаннях впровадження систем оповіщення, оскільки її фінансово-господарські відносини стосуються «Закарпаттяобленерго» та ще деяких інших комунальних підприємств, де можна освоювати бюджетні кошти. Дана компанія завезла запчастини до систем оповіщення, оминаючи митний контроль та уникнула розмитнення. Компанія «Telegrafia» розташована за 70 км від Ужгорода, тому так мабуть «зручно».

Також, відповідно до іншого договору, підписаного з Центром цивільного захисту Закарпатської обласної ради 12 грудня 2025 року на суму 386 000 грн, роботи мали бути виконані до кінця 2025 року. Тобто, за два тижні компанія отримала 386 тис грн нібито за технічне обслуговування, яке насправді не здійснювалося. Відповідно до договору, дана компанія мала провести сервісні роботи у 60 населених пунктах області.