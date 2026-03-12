Політтехнолог Михайло Шейтельман прокоментував заяву Пєскова про те, що стамбульські домовленості більше не є актуальними, адже ситуація змінилася, і пояснив, що це означає, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Чому? Я шокований, бо це був головний російський наратив. Усі 4 роки вони говорили про ці стамбульські домовленості», – наголошує Михайло Шейтельман.

Як він розповідає, путін постійно розмахував цими стамбульськими домовленостями, зокрема, навіть перед шістьма африканськими президентами, коли вони до нього приїхали, мовляв, ось є договір з українцями, все ж було готово, вони підписалися. І далі, констатує експерт, путін діставав ці домовленості з приводу і без приводу.

Принагідно він нагадує, що стамбульські домовленості – це обмеження чисельності ЗСУ до 80 тисяч, відмова навіть від артилерії, а ми зараз ракети створюємо, і відмова взагалі від усього. Тому, констатує експерт, заява Пєскова справді дивує.

«Це справді перелом російської позиції. Чому вони нав'язували нам Стамбул у травні минулого року, що переговори мають відбуватися саме у Стамбулі? Тому що вони говорили, що це продовження тих переговорів. І надіслали саме Мединського, бо саме він був у Стамбулі у 2022 році. І раптом за один день вони всю свою політику закреслюють. Єдине, що мені спадає на думку, це те, що, якщо вони визнали зміну ситуації, то, можливо, вони справді готові щось підписувати? Чи готові підписувати договір, у якому буде написано, що українська армія нічим не обмежена, що Україна може вступати кудись захоче тощо? Навіщо ще раптом скасовувати те, з чим вони йшли 4 роки?», – міркує Михайло Шейтельман.

