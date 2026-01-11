Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відображає реальні витрати.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області вступило в дію з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалила Ставищенська селищна рада для централізованого водопостачання та водовідведення на території громади.

Нові ставки сформовані на основі економічних розрахунків місцевого ЖКП, враховуючи витрати на електроенергію, обслуговування обладнання та зарплати працівників. Це дозволяє підтримувати безперебійну роботу інженерних мереж протягом року.

Для населення встановлено такі тарифи: подача води – 30,54 грн за кубометр без ПДВ і 36,65 грн із податком; відведення стоків – 36,21 грн без ПДВ та 43,45 грн із ПДВ. Комунальне підприємство зобов’язане своєчасно інформувати громадян через офіційні ресурси.

Контроль за виконанням рішення покладено на заступника селищного голови. У ЖКП підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відображає реальні витрати та гарантує стабільну роботу водогонів і каналізаційних систем.

Місцева влада радить місцевим мешканцям уважно стежити за оновленнями, планувати сімейний бюджет і вчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути заборгованості та забезпечити безперервне користування послугами. Для соціально вразливих категорій передбачені пільги та державна підтримка, що допомагає зменшити фінансовий тиск на домогосподарства.

Громадянам також рекомендують враховувати нові тарифи при щомісячному плануванні витрат, щоб уникнути непередбачених труднощів і зберегти стабільний доступ до водопостачання та каналізації.

