Новий графік руху транспорту в Харкові передбачає коригування окремого рейсу, що вплине на зручність пересування містом.

Новий графік руху транспорту в Харкові запровадили з 10 січня і торкнувся він маршруту трамвая №8, повідомляє Politeka.

Як проінформували у Телеграм-каналі "Транспорт Харкова" новий графік руху передбачає зміни у курсуванні трамвая №8.

Від 10 січня він їздить між вулицею Одеською та парком Машинобудівників протягом усього дня. Оновлений маршрут проходить через проспект Байрона, вулиці Морозова, Георгія Тарасенка, Молочну, мікрорайон Захисників України та проспект Героїв Харкова.

Далі - через вулицю Кошкіна та повертає на вулицю Георгія Тарасенка до парку Машинобудівників. У зворотному напрямку трамвай слідує проспектом Героїв Харкова, мікрорайоном Захисників України та далі за звичним маршрутом.

Місцевих мешканців закликають враховувати новий графік руху в Харкові, щоб кникнути зайіих непорозумінь та незручностей.

Нагадаємо, що паралельно з цим, зміни відбулися і в системі оплати проїзду. Як зазначає пресслужба Міністерства розвитку громад та територій, з 1 січня 2026 року для всіх видів громадського транспорту України запровадили єдиний квиток.

Це означає, що пасажирський електронний квиток став цифровим документом, повністю рівнозначним паперовому, і чітко відображає оплату та відповідальність перевізника.

Уніфікація стосується не лише автобусів і тролейбусів, а й трамваїв та метрополітену. За словами заступника міністра Сергія Деркача, це перший випадок, коли нормативно затверджено детальні вимоги до міського електротранспорту.

Оновлені правила дозволяють пасажиру бачити, за що він платить і хто відповідає за його безпеку, а також створюють основу для майбутньої системи Smart Ticket.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: хто ризикує втратити соцпідтримку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: куди звертатися, щоб отримати дах над головою.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що саме можуть надати та куди звертатися.